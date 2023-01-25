Almanya'da bıçaklı saldırı: İki kişi yaşamını yitirdi

Kiel ile Hamburg arasında seyahat eden bölgesel bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Almanya'nın kuzeyinde meydana gelen olaya ilişkin Schleswig-Holstein eyaletinin içişleri bakanlığı, zanlının Brokstedt köyündeki bir tren durağında gözaltına alındığını söyledi.

Bild gazetesi saldırıda 5 kişinin yaralandığını yazdı, ancak henüz yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Alman demiryolları kurumu Deutsche Bahn Twitter'da yaptığı açıklamada, polisin Brokstedt'teki tren istasyonunda inceleme yaptığını ve iki şehir arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Schleswig-Holstein Eyalet içişleri bakanı Sabine Suettelin-Waack yaptığı açıklamada, "Federal ve eyalet polisi bu vakayı soruşturmak için yakın işbirliği içinde çalışıyor." dedi.