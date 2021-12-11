Almanya'da aşı zorunluluğu kararı

Almanya'da Federal Meclis dün yapılan oylamayla bazı meslek kollarında çalışanlara zorunlu Covid-19 aşısı getirilmesini onayladı.

Meclis'te 569 milletvekili zorunlu aşıyı onaylarken, 79'u aleyhte ve 38'i çekimser oy kullandı.

AfD zorunlu uygulamaya karşı çıkarken, Sol Parti çekimser oy kullandı. Kısmi zorunlu aşı hastane, yaşlı ve hasta bakım evleri, doktor muayenehaneleri, acil servisler ve sosyal pedagojik merkezlerde çalışanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların mart ayı ortasına kadar aşılandığını veya iyileştiğini gösteren belgeler sunmaları gerekiyor.

Tıbbi gerekçelerle aşı olamayanlar için doktor raporu isteniyor. Yasa tasarısında yüksek risk grubuna dahil olan insanlarla yoğun temasta bulunanların özel bir sorumluluğu olduğu ve bu nedenle yüksek aşılama oranlarının bu alanlarda büyük önemi olduğu ifadeleri yer alıyor. Ver.di Sendikası ise iş kollarında toplu istifa dalgalarının yaşanması olasılığına dikkat çekerek kararı eleştiriyor.