Almanya'da AKP'li vekilin camideki konuşmasına tepki: 'Bu etkinlikler rapor edilmeli'

AKP'nin Almanya'daki seçim kampanyaları çerçevesinde yaptığı etkinlikler, Almanya'da yoğun eleştirilere neden oldu.

Frankfurter Rundschau'dan Erkan Pehlivan'ın haberine göre, AKP'li milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Neuss kentindeki camide yaptığı konuşmanın Almanya yönetimi tarafından büyük tepki gördüğü aktarılıyor.

Açıkgöz, camide bu ay yaptığı konuşmada, "PKK ve Gülen Cemaati destekçilerinin yok edilmesi gerektiğine" ilişkin ifadeler kullanmıştı

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye büyükelçisini çağırarak konuşmayı açıkça eleştirdiği ve yurtdışındaki seçim kampanyalarında görülen "uygunsuz" etkinliklerin rapor edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yaşananların incelemeye alınacağı kaydedildi.

Olayın Almanya Parlamantosu'nda da (Bundestag) Sol Parti meclis üyesi Gökay Akbulut tarafından gündeme getirildiği ifade edildi. Akbulut'un federal hükümete Açıkgöz'ün konuşmasına dair bir adım atıp atılmayacağını sorduğu belirtildi.

Akbulut'un sorusuna yanıt veren İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'ne (KRM) mektup göndererek bu tür etkinliklerin "düzgün hale getirilmesinin" talep edildiği aktarıldı.

Olayın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan olayı açıkça kınamasını talep etmişti. Erdoğan ise o tarihlerde Almanya'ya planladığı ziyareti iptal etmişti.