Almanya'da 503 kişinin gördüğü paylaşıma 'Başbakan'a hakaret' soruşturması

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Almanya’da iki yıl önce 19 yaşındaki bir gencin, "Fortnite" adlı oyunun güncellemesinin çok yavaş inmesine öfkelenerek dönemin Başbakanı Olaf Scholz’a yönelik küfürlü bir paylaşım yapması polis soruşturmasına konu olduğu ortaya çıktı.

X’te “Naiwo” takma adını kullanan genç, 2024 yılında 37,9 GB’lık Fortnite güncellemesini indirmeye çalışırken hızın 123 ila 173 KB/s arasında kalmasına tepki gösterdi. Bu hızla indirmenin tamamlanmasının 60 saati aşacağı belirtilirken, kullanıcı öfkesini Scholz’a yönelttiği bir paylaşımla dile getirdi.

503 görüntülenme alan paylaşım soruşturma konusu oldu

Söz konusu paylaşımın yalnızca 503 görüntülenme almasına ve herhangi bir suç işlemeye çağrı içermemesine karşın, Alman makamlarının genç hakkında işlem başlattığı belirtildi.

Genç hakkında, Alman Ceza Kanunu’nun kamusal siyasi yaşamda yer alan kişilere yönelik hakaret, iftira ve karalama fiillerini düzenleyen 188. maddesi kapsamında soruşturma açıldı. Bu madde, siyasetçilerin ağır hakaret ve hedef göstermelere karşı korunmasını amaçlayan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Dosya paylaşım silindikten sonra kapatıldı

Soruşturma, Naiwo rumuzlu kullanıcının orijinal paylaşımı silmesinin ardından kapatıldı. Şubat 2025 tarihli resmi savcılık yazısında, paylaşım nedeniyle başlatılan sürecin ayrıntıları yer aldı.

Olay, genç kullanıcının Mayıs 2026’da resmi yazıyı X hesabından paylaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Naiwo, gönderisinde “Başıma gelen en komik şeyin yıldönümü kutlu olsun” ifadesini kullandı. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Almanya’da ifade özgürlüğü tartışması

"Naiwo" daha sonra paylaşımının Scholz’a yönelik kişisel bir tutumdan değil, Epic Games platformunun düşük indirme hızlarına dönük bir şakadan ibaret olduğunu söyledi. Olayın internet sağlayıcısıyla değil, doğrudan oyun platformundaki indirme hızıyla ilgili olduğunu savundu.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen olay, Almanya’da siyasetçilere yönelik hakaret düzenlemelerinin sosyal medya paylaşımlarına nasıl uygulandığını gösterdi. Birçok kullanıcı, yalnızca birkaç yüz görüntülenme alan bir paylaşımın polis soruşturmasına konu edilmesini ifade özgürlüğü açısından sorunlu buldu.