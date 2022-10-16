Almanya ve Moğolistan hükümetleri işbirliğini geliştirmek istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından Cuma günü yaptığı açıklamada, "Moğolistan gibi demokrasilerle işbirliği Almanya için stratejik öneme sahip" dedi.

Almanya, sadece Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana değil, özellikle stratejik öneme sahip hammaddeler söz konusu olduğunda tek tek devletlere olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Scholz, "Çeşitlendirme stratejimizde Moğolistan birçok hammadde için önemli bir ortak haline gelecek" ifadelerini kullanırken örnek olarak bakır ve nadir toprak elementlerini verdi.

Diğer yandan Oyun-Erdene Moğolistan'ın enerji ve altyapı alanlarında Almanya ile işbirliğini yoğunlaştırmak istediğini ve, Almanya´nın Moğolistan için siyaset, yeşil kalkınma, sivil kalkınma ve savunma alanlarında Avrupa Birliği'nin en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Toplantıda konuşulanlar arasında bin mühendisin eğitim için Almanya'ya gönderilmesi, dil öğreniminin hızlandırılması, önümüzdeki dönemde Moğolistan´a direkt uçuşların arttırılması ve ülkede Alman kültürünün yaygınlaştırılması da vardı.

Hükümet başkanı Moğolistan'ın "yatırımcılar" için yasal çerçeveyi iyileştirmek istediğine dair güvence verdi.