Almanya ve İrlanda'dan İngiltere'ye uyarı: Brexit anlaşmasını bozmak için hiçbir gerekçe yok

Almanya ve İrlanda'dan bugün yapılan açıklamalarda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda ile ticareti düzenleyen bazı bölümleri iptal etme planının yasal veya siyasi herhangi bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi. İngiltere'yi uyaran açıklamalarda, İngiltere'nin tek taraflı yaklaşım tutumunu bırakması gerektiği söylendi.

İngiltere parlamentosu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilen İngiltere ve Kuzey İrlanda arasındaki gümrük düzenlemelerini tek taraflı olarak değiştirecek yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut anlaşma şartlarının 1998'de imzalan barış anlaşmasını tehdit eden gerilimler yarattığını belirterek gerekli değişiklerin yapılması gerektiğini söylemişti.

Observer'da yayımlanan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'in ortak makalesinde, "Yalnızca iki yıl önce imzalanan uluslararası bir anlaşmayı tek taraflı olarak bozmanın hiçbir yasal veya siyasi gerekçesi yok" denilerek İngiltere'nin anlaşmayı tek taraflı değiştirme planı eleştirildi.

Yazıda, "mevzuatın düzenlenmesi, protokol etrafındaki zorlukları çözmeyecektir" denilerek yapılacak yeni düzenlemenin yeni belirsizlikler yaratarak kalıcı çözüm bulmayı zorlaştırılacağı ifade edildi.

Baerbock ve Coveney'ın açıklamasında, "İngiliz hükümetini tek taraflı yaklaşımından geri adım atmaya ve AB'nin gösterdiği aynı pragmatizm ile uzlaşmaya çağırıyoruz" dedi.