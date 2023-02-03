Almanya, Ukrayna'ya Leopard 1 tankı ihracatına onay verdi

Almanya Federal Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Almanya'nın Leopard 1 ana muharebe tanklarının Ukrayna'ya ihracatı için yeşil ışık yaktığını söyledi.

Sözcü, tankların daha önce duyurulan ve onaylanan daha modern Leopard 2'lerin teslimatlarına ek olarak gönderileceğini söyledi. Rheinmetall şirketi artık kullanmayan 88 adet Leopard 1 tankı tekrar bakımdan geçirip Ukrayna'ya ihrac edecek.

Almanya, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı teğmin edeceğini açıklamıştı.