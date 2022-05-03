Almanya Ukrayna'ya en az 192 milyon avro değerinde silah gönderdi

Almanya'nın Ukrayna'ya, Rusya'nın Ukrayna operasyonun ardından 24 Şubat-19 Nisan tarihleri arasında en az 192 milyon avro değerinde silah ve teçhizat gönderdiği açıklandı. Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'ya tam olarak ne kadar silah ve teçhizat tedarik edildiğini açıklamadı.

Bakanlık ne kadar silah ihraç ettiğini tam olarak açıklayamadı

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya Parlamentosu'ndan gelen soru önergesini yanıtlayan Ekonomi Bakanlığı, 24 Şubat - 19 Nisan tarihleri arasında 120,5 milyon avroluk muharebe silahı ve 71,4 milyon avroluk teçhizat sevkiyatı için onay verildiğini söyledi. Almanya Ekonomi Bakanlığı, belirtilen tutarın Ukrayna'ya gönderilen tüm silah ve teçhizatı kapsamadığını da ekledi.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, hükümetin tüm ihracat bilgilerini paylaşmamasını "Federal Meclis ile alay etmek" olarak yorumladı. Dağdelen, Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndererek süregiden savaşın bir tarafı haline geldiğini sözlerine ekledi.

Almanya'da seçmen Ukrayna'ya destekte yarıya bölündü

Deutsche Welle'nin haberine göre, son kamuoyu yoklamalarında Almanya'nın Ukrayna'ya silah ihraç edeceğini açıklamasının ardından kararsız gözlemleniyor. Almanya'da seçmenin yüzde 45'i Ukrayna'ya silah gönderilmesi kararını destekliyor, lakin bu oran geçen ay yüzde 55 seviyesindeydi. Bunun yanında seçmenin yüzde 52'si Rusya'ya yönelik daha sert aksiyonlar alınması gerektiğini savunmakta.

Almanya'da yapılan diğer bir kamuoyu yoklamasındaysa, Olaf Scholz ve hükümetinin Ukrayna politikası sadece seçmenin üçte biri tarafından destek alabildi. Yapılan kamuoyu yoklamalarında hükümetin politikalarına güvende ciddi bir düşüş gözlemlediği belirtiliyor.