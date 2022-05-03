Almanya'dan Rusya'ya hamlesi: İki ülkenin NATO üyeliğini destekliyoruz

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğini söyledi.

Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra diğer Avrupa ülkelerine saldırıp saldırmayacağını bilemeyeceklerini belirterek, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO'ya katılma kararını destekleyeceklerini sözlerine ekledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, perşembe günü yaptığı açıklamada da NATO'nun kapılarının İsveç ve Finlandiya'ya her daim açık olduğunu söylemişti.

DW'nin haberine göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto 12 Mayıs'ta NATO üyeliği için başvuruda bulunabilir.

'Rusya'dan kömür alımını durdurabiliriz'

Almanya Şansölyesi Scholz bugün yaptığı açıklamanın devamında, Almanya'nın Rusya enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya çalıştığını, ayrıca Rusya'dan kömür alımını da sonlandırmayı planladıklarını açıkladı.

Scholz, Almanya'nın nihai hedefinin fosil yakıt kullanımından kurtulmak olduğunu söyledi.. Buna rağmen Scholz, diğer Avrupa ülkelerinden doğalgaz arzını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Almanya'nın Rusya petrolü tüketimi yüzde 12'ye düştü

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus petrolünün Almanya'daki petrol tüketimindeki payı yüzde 35'ten yüzde 12'ye gerilediğini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun yarın Rusya'ya yeni yaptırım paketini açıklaması bekleniyor. Yeni yaptırım paketi içerisine Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayan maddelerin de bulunması bekleniyor.