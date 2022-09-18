Almanya Ukrayna'nın askeri yardım talebini reddetti

Almanya Savunma Bakanı Christina Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'ya Batı tank göndermeyi planlamadığını açıkladı.

Ukrayna'nın Leopard 2 gibi Batı tarafından üretilen muharebe tanklarının tedarikine yönelik talepleri hakkında yaptığı açıklamada Lambrecht, "Almanya'nın tek başına hareket etmesini istemiyoruz ve bu tür kararları her zaman ortaklarımızla istişare halinde alacağız" diyerek kararın Almanya'nın müttefikleriyle birlikte anlaşarak alındığını dile getirdi

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, bu ay başında yaptığı açıklamada Alman ordusunun Ukrayna'ya gönderecek silah stoğunun tükendiğini söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Kiev'e yapılacak askeri yardımların 'ince bir çizgide' kaldığını ve devam etmesinin beklenmediğini açıklamıştı.