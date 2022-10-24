Almanya: Ukrayna'nın AB üyesi olmasını istiyoruz

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, beşincisi düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi Forumu'nda konuştu. Almanya'nın, Ukrayna'yı geleceğin Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak gördüğünü, toparlanma ve yeniden inşa çabalarını desteklemek için her şeyi yapacaklarını belirten Scholz, Ukrayna'yı AB üyesi görmek istediklerini ifade etti.

Scholz, "Ukrayna'yı yeniden inşa ederken bunu Ukrayna'nın AB üyesi olması hedefini göz önünde bulundurarak yapıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın ulaşım altyapısının AB'ye sorunsuz bağlanmasını sağlayacak şekilde inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Scholz, "Bugün Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapanlar, gelecekte hukuk topluluğumuzun ve iç pazarımızın bir parçası olacak AB üyesi bir ülkeye yatırım yapmış olurlar" diye konuştu.

Scholz, 2 binden fazla Alman şirketinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ve savaş nedeniyle geri çekilen diğerlerinin de mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya geri dönmek istediklerini belirtti.

Olaf Scholz, ayrıca özellikle havadan gelebilecek saldırılara karşı korunması için daha fazla askeri yardım sözü vererek Ukrayna'nın gerekli olduğu sürece destekleneceğini söyledi. (AA)