Almanya Türkiye'nin ilave sandık talebini reddetti

Yurtdışında en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya’da vatandaşlar bu sabah oy vermeye başladı. Ancak Almanya, Türkiye'nin mevcut başkonsolosluklara uzak bölgelerde oturan seçmenlere daha yakın merkezlerde ilave sandık kurulması talebini reddetti.

VoA Türkçe'den Cem Dalaman'ın haberine göre Türkiye, mevcut başkonsolosluklara uzak bölgelerde oturan seçmenlere daha yakın merkezlerde ilave sandık kurulması talebini Alman yetkililere iletti. Ancak Alman makamlarından, yurtdışındaki vatandaşların oy kullanmasından hemen önce gelen yanıtta, Türkiye'nin sadece Almanya'da 13 başkonsolosluk ve 3 fahri konsolosluk bulunan kentlerde sandık kurmasına onay verildiği belirtildi.

Alman yetkililerin, diğer ülkelere seçim döneminde tanınan haklardan daha fazlasının Türkiye’ye sunulduğunu ve bunun dışında üç fahri konsolosluk bölgesinde de oy vermeye izin verildiğini, bunların dışında başka kentlerde seçim merkezleri kurulmasına gerek olmadığını bildirdiği öğrenildi.

Türk yetkililerin, ek seçim merkezleri ile ilgili istişarelerini sürdürdüğü duyuruldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, “Umarım Alman makamları bu kararını tekrar gözden geçirir ve demokrasiye katılımın en üst seviyede gerçekleşebilmesi için Türk vatandaşlarına gerekli desteği sağlar” dedi.

2018 seçimlerinde Almanya genelinde gümrükler hariç katılım oranı yüzde 45,74 olmuştu.

Son seçimlerde AKP Almanya'dan yüzde 55,7, CHP yüzde 15,6, HDP ise yüzde 14,8’le en çok oy alan 3 parti olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64,8 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 21,9, Selahattin Demirtaş ise yüzde 10 oranında destek bulabilmişti. Almanya’daki seçmenlerin oyları, aritmetiksel olarak Türkiye’deki oyların yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.

Başta Almanya olmak üzere yurtdışından gelecek oyların cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili sayısında dengeleri değiştirebilecek derecede rol oynadığı öne sürülüyor.