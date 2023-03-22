Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden HDP'ye ziyaret

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet, HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberinde heyet ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sancar ile Klingbeil, basın açıklaması yaptı.

Klingbeil’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Türkiye'deki güncel siyasi gelişmeleri görüştük'

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a çok teşekkür ediyorum. Çok nazik ve dostça karşılandık. Türkiye’deki güncel siyasi gelişmeleri görüştük ve ayrıca deprem bölgesindeki durumu ele aldık. Almanya’dan gelen bir heyetle iki buçuk gün boyunca İstanbul, Ankara ve deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunduk. Dün Nurdağı’ndaydık. Depremin yarattığı etkiyi gözlerimizle gördük, değerlendirdik. Yapılan yardımları görebildik. Böyle bir dönemde bütün dostlarımızın yanında yer alıyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz, yaralananlara şifalar diliyoruz. Yıkılan kentlerin bir an önce yeniden yapılaşmasını diliyoruz. Bizi çok etkilediğini ifade etmek istiyoruz. Almanya’da birçok kişinin deprem bölgesinde akrabası ve dostları olduğunu gördük.

'Hukuk devleti ilkelerinin yürürlükten kaldırılması mümkün değil'

SPD başkanı olarak, çok açık bir şekilde önümüzdeki gün ve haftalarda süreci izleyeceğimizi dile getiriyorum. HDP ve diğer partilerin milletvekillerinin baskılarla karşı karşıya olduğunu gördük. HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğunu görüyoruz. Siyasi rakiplerin ve farklı düşünen kişilerin bu şekilde siyaset dışı bırakılması kabul edilemez. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp cezaevine konulması kabul edilemez. Türkiye’de olanları yakından izleyeceğimizi ve siyasi görüşümüzü dile getireceğimizi açıkladık. Hukuk devleti ilkelerinin yürürlükten kaldırılması mümkün değil.

'HDP ile SPD arasında önemli bir iş birliği var'

İki ülke arasındaki yakın ilişkilere dayanarak konuları ele aldık. İki gün boyunca Türkiye’de büyük bir dostlukla karşı karşıya kaldık. HDP ile SPD arasında önemli bir işbirliği var. 24 Şubat’ta Putin’in Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşla ortaya çıkan gelişmeleri ve pek çok diğer konuyu ele alma fırsatı bulduk.”

HDP Eş Genel Başkanı Sancar’ın konuşmasından öne başlıklar ise şöyle:

'Kardeş partiler olarak zaten diyalog halindeyiz'

"Ben de Lars Klingbeil şahsında SPD heyetine teşekkürlerimi sunuyorum partim adına. Bu ziyareti çok değerli buluyoruz. SPD’yle, Alman Sosyal Demokrat Partisi’yle kardeşlik ilişkimiz var. Kardeş partiler olarak zaten diyalog halindeyiz. Bu heyet deprem bölgesinde gözlemlerde bulunmak ve dayanışmaya katkı sunmak için ziyaret gerçekleştirmiştir. Ama aynı zamanda kardeş partilerle ve başka çevrelerle siyasi gündemi de görüşmek üzere bir gündem belirlemişlerdir.

'Depremin yarattığı yıkımın sorumlusu bizatihi siyasi iktidar ve bu düzendir'

Bizler görüşmemizde son gelişmeleri değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerinin hem deprem alanındaki dayanışmalarını hem Türkiye’de demokrasinin inşası için yolu açacak her türlü çalışmaya katkı sunma kararlılıklarını görmek de bizler açısından büyük memnuniyet verici bir durum. Türkiye çok kritik bir kavşakta bulunuyor, önümüzde seçimler var. Depremin yarattığı yıkımın sorumlusu bizatihi siyasi iktidar ve bu düzendir.

'Türkiye ve uluslararası alanda demokrasi güçlerinin dayanışması bu süreçte hayati önem taşıyor'

Hem depremin yaralarını sarmak hem de bu yıkım düzeninin değişmesini sağlamak için HDP olarak sorumluluğumuzu yerine getirme kararımızı daha önce de dile getirmiştik, bugün de açıkladık. Seçim sürecinde dayanışma ve bilgi alışverişi devam edecektir. Hem SPD ile hem de diğer demokrasi çevreleriyle, Türkiye ve uluslararası alanda demokrasi güçlerinin dayanışması bu süreçte hayati önem taşıyor. Bu nedenle SPD’nin bu ziyareti de özel bir anlam ifade ediyor. Uluslararası demokratik dayanışma Türkiye’de en geniş demokratik güç birliğini daha da pekiştirecektir. Buna önemli katkılar sunacaktır. Hiç kimse bundan şüphe duymasın. Demokratik dayanışma ve demokratik güç birliği ülke içinde olduğu kadar uluslararası alanda da hem çok değerlidir hem de önemlidir. Bunun altını karşılıklı olarak çizdik.” (ANKA)