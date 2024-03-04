Almanya Savunma Bakanı: Rusya bize karşı enformasyon savaşı başlattı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve diğer bazı generallerin görüşme kaydının dinlenilmesiyle ilgili, Rusya'yı Almanya'ya karşı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı.

Pistorius, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu olay açıkça Hava Kuvvetlerindeki bir tartışmanın dinlenmesi ve yayınlanmasından daha fazlasıdır. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçası, buna hiç şüphe yok. Bu dezenformasyon için hibrit bir saldırı, bölünmeler yaratmayı, birliğimizi baltalamayı amaçlıyor" dedi.

Yaşananlara özel bir ihtiyatla ancak daha fazla kararlılıkla tepki verilmesi gerektiğini dile getiren Pistorius, olayın duyulmasının ardından Askeri Karşı İstihbarat Servisi'ni arayarak konunun tüm yönleriyle araştırılması talimatını verdiğini belirtti.

'Putin'e karşı birlik içinde durmalıyız'

Yapılacak incelemenin ardından gereken sonuç ve kararın alınacağını söyleyen Pistorius, ancak "Putin'in oyunlarına gelinmemesi" gerektiğini ifade etti.

Pistorius, görüşme kayıtlarının Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cenaze töreninden bir gün sonra ve Wirecard skandalıyla ilgili yeni ifşaatların ardından yayınlanmasının tesadüf olduğuna kimsenin inanmadığını öne sürerek, "Bu açıkça birliğimizi baltalamakla ilgilidir. Daha önce de söylediğim gibi iç siyasetimizi parçalamakla ilgili bir durum. Putin'in bizi birbirimizden ayırmasına izin vermememiz çok önemli, onun istediği tam da bu ve buna karşı birlik içinde durmalıyız" şeklinde konuştu.

Pistorius, kaydın yayınlanmasının "kesinlikle koordine edilmiş, koreografisi yapılmış ve Almanya'nın Rusya'ya karşı bir savaş üzerinde çalıştığı efsanesini güçlendirmeyi amaçladığını ancak bunun tamamen saçma olduğunu" belirtti.

Pistorius olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sözünü yineleyerek telefon dinleme, gizli dinleme saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağını söyledi.

Kremlin: Alman ordusunda Rusya'ya saldırı planları somut olarak tartışıldı

Diğer yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman subayları arasında geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydının sızmasıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un bu hususta hızlı, eksiksiz ve etkili bir denetim yapılacağını söylediğini hatırlatan Peskov, medya aracılığıyla bunun nasıl gerçekleşeceğini göreceklerini ifade etti.

Alman büyükelçi dışişleri bakanlığına çağırıldı

Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriğiyle ilgili Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff’un Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını dile getiren Peskov, "Kendi içinde subayların konuşması, Bundeswehr içinde Rusya topraklarına saldırı düzenleme planlarının esaslı ve somut olarak tartışıldığını gösteriyor. Bu, herhangi bir hukuki yoruma ihtiyaç bırakmıyor, burada her şey çok açık" ifadelerini kullandı.

Kırım Köprüsü’ne saldırının fiilen nerede tartışıldığının önemli olduğuna dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada tabii ki Bundeswehr'in bunu kendi inisiyatifiyle yapıp yapmadığını öğrenmemiz gerekiyor. O zaman soru, Bundeswehr'in ne kadar yönetilebilir olduğu ve Scholz'un tüm bunları ne kadar kontrol ettiğidir ya da bunun Almanya'nın devlet politikasının bir parçası olup olmadığıdır."

Peskov, bütün bunların "kolektif Batı ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmalara doğrudan katılımını" gösterdiğini savundu.

Ne olmuştu?

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta ayrıca, Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ses kaydının sızmasına ilişkin dün açıklamalarda bulunarak, "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor" demişti.