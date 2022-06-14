Almanya Savunma Bakanı: Obüslerimiz Ukrayna'da kullanım için neredeyse hazır

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Alman obüsleri üzerindeki eğitiminin yakında tamamlanacağını, böylece silahların Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmasının önünü açılacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre Lambrecht, "Panzerhaubitze 2000 ile ilgili eğitim, Ukrayna'daki savaşta kullanılabilecek şekilde yakında tamamlanacak" diye konuştu. Panzerhaubitze 2000, Bundeswehr (Almanya Federal Silahlı Kuvvetleri) envanterindeki en güçlü obüs olarak tanımlanırken, menzilin 40 km olduğu belirtildi.

Almanya, Mayıs ayında, Hollanda'nın söz verdiği Panzerhaubitze 2000 tipi beş topçu sistemine ek olarak, Ukrayna'ya yedi adet kendi envanterinden obüs göndereceğini açıklamıştı. Lambrecht, obüslerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği konusunda açıklama yapmadı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 500 tank, bin obüs, 300 çoklu roketatar sistemi, 2 bin zırhlı araç ve bin insansız hava aracına ihtiyacı olduğunu söylemişti.