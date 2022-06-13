Ukrayna: 500 tank, 2 bin zırhlı araç, 300 çoklu roketatar istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Mihaylo Podolyak, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda ülkesinin isteklerini sıraladı. 500 tank, bin obüs, 300 çoklu roketatar sistemi, 2 bin zırhlı araç ve bin insansız hava aracına gereksinimleri olduğunu belirten Podolyak, "Doğruları söylüyorum. Savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı mağlup etmek için bize gerekenler bunlar" dedi.

Son olarak NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının Brüksel'de, 15 Haziran'da bir araya geleceği toplantıyı hatırlatan Podolyak, buradan çıkacak olan kararı beklediklerini ifade etti.