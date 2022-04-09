Almanya Savunma Bakanı: Bundeswehr'in silahlarından Ukrayna'ya daha fazla yollamayacağız

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya silahlı kuvvetleri Bundeswehr'in artık Ukrayna'ya stoklarından silah tedarik edemeyeceğini söyledi.

Die Augsburger Allgemeine Zeitung'a konuşan Lambrecht, "Hepimizin Ukrayna'yı cesur savaşında destekleme yükümlülüğümüz var ama Almanya Bundeswehr stoklarından tedarik açısından bir sınıra ulaştı" dedi. Bakan Lambrecht, Alman ordusunun ülkenin kendi savunmasını "sağlayabilmesi" gerektiğini ifade etti.

'Silahları satın alabilirler'

Lambrecht, "Ancak bu, Ukrayna için daha fazlasını yapamayacağımız anlamına gelmiyor" dedi. Lambrecht, Kiev'in ihtiyaç duyduğu silahları doğrudan Alman silah imalatçılarından satın alabileceğini ekledi. Bakan, Alman hükümetinin bu tür satın alımları kolaylaştırmak için Kiev'deki yetkililerle “sürekli koordinasyon içinde” olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna'ya teslim edilmek üzere tam olarak ne tür silahların düşünüldüğü sorulduğunda, Lambrecht ayrıntı vermeyi reddetti. Lambrecht Almanya'dan ayrıntıları açıklamamasını "kesinlikle" isteyenin Ukrayna olduğunu ekledi.

Lambrecht, Almanya'dan silah tedarikinin Moskova'nın tepkisini tetikleyebileceği ve "savaşın başka alanlara yayılabileceği" yönünde bir endişe olduğunu kabul etti. Bu nedenle, "bu zor ve korkunç zamanlarda çok ihtiyatlı ve soğukkanlı bir şekilde hareket etmenin" önemli olduğunu söyledi.

Diğer Batılı ülkelerin aksine Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını takiben ülkeye öldürücü silahlar sağlamayı ilk başta bırakmıştı. Ancak, Berlin bu politikadan daha sonra vaz geçti ve stoklarından en az bin tanksavar silahı ve 500 taşınabilir uçaksavar füzesi tedarik etti.

Moskova defalarca Batılı silah tedarikinin yalnızca çatışmayı uzatmaya hizmet ettiğini söyledi ve hatta Rus kuvvetlerinin bu tür teslimatları potansiyel olarak hedef alabileceği konusunda uyardı.