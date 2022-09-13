Almanya Savunma Bakanı: Avrupa'nın lider askeri gücü olmayı hedefliyoruz

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alman Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Almanya’nın Avrupa’nın lider askeri gücü olma hedefini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Alman ordusunun sadece Almanya’nın güvenliğine değil, aynı zamanda NATO müttefiklerinin güvenliğine de katkı sağladığını anlatan Lambrecht, Almanya’nın Soğuk Savaş döneminde tesis edilen "güvenlik mimarisinden" en çok faydalanan ülke olduğunu söyleyerek, “Ve artık bizim, en çok askeri katkı sağlayan ülke olmamız gerekiyor” dedi.

Lambrecht, "Almanya’nın büyüklüğü, coğrafi konumu, ekonomik gücü, kısaca ağırlığı, bize bir liderlik rolü yüklüyor. İstesek de istemesek de… Askeri olarak da bu geçerli. Almanya’nın bu rolü oynamaktan korkması için bir neden de yok, Almanya bunu başarabilir” ifadelerini kullandı.

NATO ana omurgayı oluşturmaya devam edecek

Almanya’nın ilk kez hazırladığı "kapsamlı ulusal güvenlik stratejisi"nde NATO ana omurgayı oluşturmaya devam edecek.

Lambrecht, NATO’nun Almanya’nın güvenliğinin temel taşı olmaya devam edeceğini söylerken, Avrupalılar olarak daha fazla rol üstlenerek ittifakı güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

'AB’nin ağırlığı artırılacak, ABD’nin yükü hafifletilecek'

Lambrecht, AB’nin savunma yetkinliğinin güçlendirilmesi hedefine de vurgu yaparak, bu alanda "tarihi adımların atıldığını" söyledi. Lambrecht, Avrupalıların savunmaya daha fazla yatırım yapmasının, ABD’nin üzerindeki yükü hafifleteceğini anlattı.

Son dönemde ABD’nin dikkatlerini Hint-Pasifik bölgesine çevirdiğine de işaret eden Lambrecht, şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD gelecekte Avrupa’nın güvenliğini muhtemelen aynı ölçüde garanti edemeyecek. Bunun ne anlama geldiği çok açık. Biz Avrupalılar, en başta da biz Almanlar, başka güçler bize saldırmayı akıllarına dahi getirmeyecekleri şekilde, askeri güç gösterebilmek için, daha fazla adım atmalıyız.”

'Nükleer caydırıcılık güçlendirilecek'

Lambrecht, yakın bir gelecekte ABD’nin nükleer caydırıcılığına bir alternatif bulunmadığını söylerken, “Biz Avrupalılar için bu caydırıcılık mutlaka muhafaza edilmeli” dedi.

Lambrecht, NATO’da bu konuda ABD ile gerekli çalışmaların yürütülmesi gerektiğini belirtirken, Almanya olarak da ihtiyaç duyulan katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi, buna örnek olarak da hükümetin F-35 savaş uçaklarını satın alma kararını gösterdi.