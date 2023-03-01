Almanya Savunma Bakanı: Alman ordusu ülkeyi savunma kabiliyetine sahip değil

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığını söyledi.

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Bild gazetesinin Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius milletvekillerine, "Bir saldırı karşısında savunulabilir silahlı kuvvetlerimiz yok" dedi.

Pistorius, konuşmasında ülkesinin NATO ittifakındaki yükümlülüklerini hatırlatarak, "İttifak yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz, tekrar tekrar yerine getirmeliyiz. Geçmişte bunu yapmadık" ifadelerini kullandı.

Pistorius, zaman kaybetmeden Alman ordusunun ihtiyacı olan silah ve teçhizatların satın alınması gerektiğini söyledi.

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