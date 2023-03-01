Alman kanaldan Erdoğan şarkısı: 'Yolsuzluk Sultanı'

Alman NDR kanalında yayın yapan 'extra 3' adlı siyasi hiciv programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen bestelenen yeni bir video klipli şarkı yayınlandı.

'Yolsuzluk Sultanı' adlı şarkının video klibinde Erdoğan'ı tiye alan görüntüler yer alıyor.

Şarkının sözleri şöyle:

"İstanbul Boğazı'nın patronuyum

Kabarmış şapkamla

Her şeyi paraya sürüyorum

Lira düşerek çatırdıyor

Ekonomi sallantıda gidiyor

Tabi benim için lokum gibi ilerliyor

Tayyip Erdoğan (Recep cep)

Muhalefete kimin ihtiyacı var ki? (Benim yok)

Onları ihbar ediyorum (Uzaklara kilitle)

Ve tahtımdan kımıldamıyorum

Hiçbir zaman

Afet yönetimi benim sayemde afetin kendisi

İnşaatta yetersizliği yasal hale getirdim

Tayyip Erdoğan (Recep dep)

Yolsuzluğun Sultanıyım

Ve herkes beni seviyor"