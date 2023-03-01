Alman NDR kanalında yayın yapan 'extra 3' adlı siyasi hiciv programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen bestelenen yeni bir video klipli şarkı yayınlandı.
'Yolsuzluk Sultanı' adlı şarkının video klibinde Erdoğan'ı tiye alan görüntüler yer alıyor.
Şarkının sözleri şöyle:
"İstanbul Boğazı'nın patronuyum
Kabarmış şapkamla
Her şeyi paraya sürüyorum
Lira düşerek çatırdıyor
Ekonomi sallantıda gidiyor
Tabi benim için lokum gibi ilerliyor
Tayyip Erdoğan (Recep cep)
Muhalefete kimin ihtiyacı var ki? (Benim yok)
Onları ihbar ediyorum (Uzaklara kilitle)
Ve tahtımdan kımıldamıyorum
Hiçbir zaman
Afet yönetimi benim sayemde afetin kendisi
İnşaatta yetersizliği yasal hale getirdim
Tayyip Erdoğan (Recep dep)
Yolsuzluğun Sultanıyım
Ve herkes beni seviyor"
Alman kanaldan Erdoğan şarkısı: 'Yolsuzluk Sultanı'https://t.co/iN44hGcAoM pic.twitter.com/2rkTCdJ4hW— soL Haber (@solhaberportali) March 1, 2023