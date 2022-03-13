Almanya Şansölyesi Scholz yarın Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Şansölye Olaf Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmî ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda ikili ilişkilerin yanısıra, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.