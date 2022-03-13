Erdoğan-Miçotakis görüşmesi sonrası açıklama

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşme sona erdi.

Erdoğan bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşme, saat 14.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ana gündem maddesinin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz olduğu, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

2 saat süren görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı kaydedildi.

'İletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkiler konuşuldu'

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle değişen Avrupa güvenlik mimarisinde, Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde durulurken, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımların da ele alındığı görüşmede, Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma gündemleri masaya yatırıldı. (İHA)