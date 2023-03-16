Almanya Şansölyesi Scholz: Oturma izni olmayanlar en kısa zamanda ülkelerine dönmeli

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Almanya'da oturma izni olmayanların süratle sınır dışı edilmeye başlandığını belirtirken, ülkelerini terk eden Ukrayna vatandaşlarına ise gerekli korumanın sağlanmaya devam edeceğini söyledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşının ardından ülkesine gelen Ukrayna vatandaşlarına ilişkin konuşan Scholz, “Bu savaş karşısında sorumluluğumuz doğal olarak AB’deki Ukrayna vatandaşlarına koruma sağlamayı da içeriyor. Hükümetin her kademesi ve yerel yönetimler bir yılı aşkın bir süredir bu konuda çok başarılı işler yapıyor” dedi.

'Oturma izni olmayanlar en kısa zamanda ülkelerine dönmeli'

Konuşmasında yasal göçle mücadelede AB seviyesinde önlemler alınması gerektiğini ifade eden Scholz, ülkesinde sığınma başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilme süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini savundu.

Almanya’ya yönelik düzensiz göçü düşürmek istediklerini aktaran Scholz, “Almanya’da oturma izni olmayanlar en kısa zamanda ülkelerine dönmeli. Artık kendilerini kaçakçıların eline ve hayatı tehdit eden kaçış yollarına teslim eden daha az insan görmek istiyoruz” dedi.