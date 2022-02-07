Almanya Şansölyesi Scholz Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Biden görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığı" ifadesini kullandı, buna karşı Almanya ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Biden Scholz ile konuşacakları konular arasında "Çin'in oluşturduğu zorluklar, Batı Balkanlar'da istikrar, pandemi, iklim değişikliği" konularının olduğunu söyledi.

Scholz ise yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıyı "önemli bir zamanda, önemli bir toplantı" diye niteledi. "Biz yakın müttefikleriz, güncel krizle mücadele konusunda da birbirimizle koordineli ve birlik içinde hareket ediyoruz" diyen Scholz "Rusya’nın Ukrayna'ya müdahalesinin çok yüksek bedeli olacağı" ifadesini kullandı.