Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve eşinin gizli belge ve notları çöpten çıktı

Almanya menşeli Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un çöpünden, kendisi ve eşi Britta Ernst'e ait gizli belgeler çıktı. Der Spiegel, ikilinin G7'ye katılan devlet başkanları ve ailelerine ilişkin belgeleri çöpe attıklarını aktarırken, aynı zamanda bu kağıtları evsel atıklarla karıştırarak geri dönüşüm kurallarını ihlal ettiğini yazdı.

Der Spiegel'de çıkan yazıya göre, olay Scholz ve Ernst’in binasındaki komşusunun çöpleri karıştırmasıyla ortaya çıktı.

Çöpten çıkan en yakın tarihli belge geçen ay Bavyera’da düzenlenen G7 zirvesine ait. Bulunan kağıtlarda, Ernst'in ilgilenmekle yükümlü olduğu grubun devlet başkanlarının eşlerinin ve partnerlerine dair özel bilgiler yer alıyor. Bulunan kağıtlarda eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Cappello'nun fotoğrafının altındaki notta "halktan kaçınıyor" yazıyor. Japonya başbakanının eşi Yuko Kişida ise "Mazda'da sekreter" olarak etiketleniyor.

Schoz'un eşi Ernst, Brandenburg eyaletinde eğitim bakanı olarak görev yapıyor. Dergide çıkan yazıya göre, Ernst'in birkaç gün önce yaptığı konuşmanın bir taslağı da çöpten bulundu. Diğer belgeler arasında Ernst'in Mayıs ayındaki etkinlik takviminden bir sayfa ve İngilizcesini geliştirmek istediğine ilişkin çıktısı alınmış bir e-posta yer aldı.