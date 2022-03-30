Almanya: Rusya'dan güvence aldık, Avrupalı şirketler gaz için Avro ile ödeme yapacak

Rusya "dost olmayan ülkeler"e sattığı doğalgaz için ödemeleri Rusya'nın para birimi ruble üzerinden kabul edeceğini duyurmuştu.

Almanya hükümeti Rusya'dan, Avrupalı şirketlerin Rus gazı için ruble ile ödeme yapmak zorunda kalmayacaklarına dair güvence aldığını açıkladı.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un ofisinden yapılan açıklamada, Scholz'un bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Putin'in 1 Nisan'dan itibaren doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılmasını öngören bir yasa hazırlığında olduğunu söylediği belirtilen açıklamada "Aynı zamanda Putin Avrupalı sözleşme ortakları için bir değişiklik olmayacağını, Gazprombank'a sadece avro ile ödeme yapmaya devam edeceklerini vurguladı" denildi.

Açıklamaya göre halihazırda yaptırım uygulanmayan Gazprombank'a yapılan ödemeler rubleye çevrilecek.

Scholz'un sözkonusu prosedürü onaylamadığı ancak daha iyi anlamak için yazılı bir bilgilendirme talep ettiği de açıklamada ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ile Scholz'un "ruble ile gaz alımları için geçiş süreci hakkında her iki ülkeden uzmanların ek görüşmeler yapması konusunda mutabık kaldığı" belirtilmişti.