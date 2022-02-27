Almanya Rusya gazına bağımlılığını azaltmaya çalışıyor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için iki adet sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi inşa etmeyi ve doğalgaz rezervlerini artırma planladıklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna krizini ele almak için düzenlenen Federal Meclis oturumunda milletvekillerine hitaben konuşan Scholz, "Ülkemiz için güvenli enerji arzını sağlamak için daha fazlasını yapacağız. Enerji tedarikçileriyle ithalat bağımlılığımızın üstesinden gelmek için rotayı değiştirmeliyiz" dedi.

Almanya geçen hafta, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerine yanıt olarak, 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmuştu.