Almanya: Rus gazını almayı bırakabiliriz, tüm senaryolara hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Avrupa'nın savaş istemediğini belirterek, "En zorlu krizlerde bile müzakere penceresini her zaman açık tutmalıyız. Birlikte savaşı önlemek istiyoruz" dedi.

'Rusya kendisini izole ediyor'

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyeceğini ve Moskova'nın Ukrayna'daki son eylemleriyle kendisini izole ettiğini söyledi.

Baerbock, "Putin'in kafasının içine bakamayız ama tüm senaryolara hazırız" dedi. Baerbock, 'Kuzey Akım 2' boru hattı projesinin durdurulduğunu belirterek, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, hızlı ve toplu olarak kararlaştırıldı. Ancak bu sadece ilk aşama, her an başka daha sert paketler açıklanabilir." diye ekledi.

Fransa: Putin uluslararası hukuku çiğnemekte

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası hukuku çiğnediğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna krizinde daha da ileriye gidebileceğini söyledi.

'Almanya Rus gazını bırakabilir'

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'dan gelen gazı kesebileceğini, Rus gazını tüketimini durdurabileceğini söyledi. Habeck, "Almanya'nın Rus ithalatı dışında yeterli gaz ve hammadde alma fırsatları var. Bu fırsatların artırılması gerekiyor" dedi.