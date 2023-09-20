Almanya, Polonya’dan vize usulsüzlüğü iddialarının hızla açıklığa kavuşturulmasını istedi

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mehmet Ata, Berlin’de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in dün vize usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, ayrıca Polonya’nın Berlin Büyükelçisi'nin de dün Bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Ata, “Bu görüşmelerde Alman hükümetinin Polonya'daki olası vize usulsüzlüğü iddialarının Polonya hükümetince hızla ve tamamen açıklığa kavuşturulmasını beklediği açıkça ifade edildi” dedi.

Görüşmede, verilen vizelerin sayısı, ne zaman verildiği, vize alanların uyrukları ve Polonya hükümetince alınan karşı tedbirler hakkında bilgi talep edildiğini aktaran Ata, bu konudaki görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Sözcü Ata, Kaminski’nin konuyla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi verdiğini ifade ederek, Alman polisinin Polonya sınırında son dönemde tedbirleri artırdığını kaydetti.

Polonya'da geçen hafta ülkeye giriş vizesi verilmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş, bu kapsamda Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk görevden alınmıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin tüm konsolosluk temsilciliklerinde özel bir teftiş ve denetim yapılacağını bildirmişti. (AA)