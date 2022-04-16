Almanya: Mülteci sayısında ani bir artış olabilir

Almanya'nın Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, bugün RND'ye verdiği demeçte Almanya'nın Ukrayna'da devam eden çatışmalardan kaçan hiçbir sığınmacıyı geri çevirmeyeceğini söyledi. Yetkili, ülkenin yeni gelenlerin sayısında her an bir artış görebileceğini ifade etti.

Almanya merkezi hükümetinin "Ukrayna'dan gelen hiçbir mülteciyi reddedemeyeceğini" söyleyen Wissing, ülkesinin "Ukrayna'daki ihtiyacı olan insanların Almanya'ya sığınabilmesi için" mülteci sayısında daha fazla artışına hazırlıklı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

'Günde 2 bin 500 kişi geliyor'

Şu anda Ukrayna'dan trenle Almanya'ya gelen insan sayısının günde 8 bin 200'den 2 bin 500'e düştüğünü söyleyen Wissing, bunun her an değişebileceğini de sözlerine ekledi.

Wissing, Almanya'nın nakliye ve lojistiğinin Ukrayna'daki durumdan "ciddi şekilde etkilendiğini" de söylerken sadece Polonya'da, yaklaşık 100 bin kamyon şoförü açığı olduğunu söyledi. Wissing bu açığın Ukrayna'daki seferberlik yüzünden işlerinden ayrılan Ukraynalılardan kaynaklandığını belirtti.

Bakan, Polonya'daki tüm kamyon sürücülerinin yüzde 37'sinin daha öncesinde Ukraynalılardan oluştuğunu söylerken Polonya'nın ulaştırma sektöründeki işgücü sıkıntısının Almanya'yı da etkilediğini belirtti.

Bakan, endüstrinin de yüksek enerji maliyetlerinden muzdarip olması ve acil desteğe ihtiyaç duyması nedeniyle “lojistik sektöründeki durumun özellikle gergin olduğunu” da sözlerine ekledi. Wissing, "Tedarik zincirleri ciddi şekilde etkileniyor" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'yı daha fazla desteklemeye hazır olduğunu söyleyen Bakan, yardım sağlamak için çoğunlukla demiryolu taşımacılığına odaklandıklarını da sözlerine ekledi.