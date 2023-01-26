Almanya menşeli Stern: Erdoğan iktidarda kalmak için çatışma çıkarıyor

Federal Almanya'nın önde gelen yayın organlarından haftalık Stern dergisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına "Brandstifter" (Kundakçı) başlığıyla taşıdı.

"#Erdogan – der Brandstifter. Um sich die Macht zu sichern, schürt der türkische Präsident gefährliche Konflikte – auch in Deutschland". Der neue #stern ist ab Donnerstag am Kiosk erhältlich – und ab sofort auch bei uns im Shop: https://t.co/DxzGH5YMLi pic.twitter.com/moHUnJxwnE — stern (@sternde) January 25, 2023

Nicolas Büchse imzalı çıkan bir yazı "Ankara'dan nefret söylemi: Erdoğan Almanya'da nasıl kampanya yürütüyor?" başlığıyla çıktı.

Erdoğan'ın seçim kampanyalarının Eylül ayından beri Almanya'daki camilerde ve Türk Kültür Dernekleri'nde devam ettiğini belirten dergide, “Erdoğan, Almanya'daki 1,4 milyon Türk'ün oyunu almaya özellikle hevesli. Son seçimlerde kullanılan oylardan yüzde 65‘ini almıştı. Bu yüzden muhtemelen Berlin'i yeniden ziyaret etmek istiyor. Daha önce arenaları, salonları doldurarak Almanya'da ne kadar güçlü olduğunu göstermişti“ denildi.

Bu hafta çıkan derginin kapak konusu üzerine birden fazla makale yayınlanırken, Erdoğan'a ilişkin "İktidarda kalabilmek için kendi ülkesinde, Suriye'de hatta Almanya'da çatışmalar çıkarıyor" denildi.

Jonas Breng imzalı çıkan yazıda "Türkiye Cumhurbaşkanı iktidarı için savaşmalı" denilirken, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Batı ile müzakere ettiği ve "NATO'yu küçümsediği" ifade edildi.

Erdoğan'ın aynı zamanda "Suriye'de savaş başlattığını" ifade eden makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük uluslararası sahneyi oynuyor. Ama evinde iktidar için amansızca savaşması gerekiyor" denildi.

Dergide aynı zamanda Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler de yer aldı. Türkiye'de enflasyonun resmi olarak yüzde 64 olduğunu belirttikten liranın muazzam değer kaybına dikkat çekilerek, avronun 20 lirayı aştığı hatırlatıldı.

Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde fahiş kiralar yüzünden evlerinden olan ve eşyalarını satmak zorunda olan insanların olağan görüntüler haline geldiğini ifade eden dergide "İlk bakışta İstiklal Caddesi gibi yerler canlı görünüyor ama döviz bürolarındaki görüntüler ile önlerindeki kuyruklar farklı bir hikaye anlatıyor" denildi.

Öte yandan asgari ücret zammı, seçim için verilen müjdeler, EYT kararı ve konut fiyatlarını dengelemek amaçlı politikaların etkisinin az olduğu ifade edildi. İstanbul'da kiraların son bir yılda üç katına yükseldiği vurgulanırken, "Türkiye'nin 2001- 2003 arasındaki ekonomik başarısı, güncel para politikası yüzünden bir hüsrana dönüştü" denildi.