'Almanya Kabil'den son askeri tahliye uçağını kaldırdı'

Reuters'ın haberine göre Almanya Afganistan'daki tahliye operasyonunu bugün sona erdirdi.

Ajans ismini açıklamadığı bir Alman güvenlik yetkilisinin Almanya'nın Kabil Havalimanı'ndan askeri tahliye operasyonunu tamamladığını söylediğini duyurdu.

Sözkonusu yetkilinin ülkesinin son askeri tahliye uçağının bugün Kabil'den ayrıldığını söylediği belirtildi.

Kanada da tahliyeleri sona erdirdi

Kanada hükümeti bugün yaptığı açıklamada Kabil Havalimanı'ndan tahliyeleri sona erdirdiğini açıkladı. Kanada hükümeti halen Afganistan'da kalan vatandaşları ve onlara yardım eden Afganların bulunduğunun farkında olduğunu ancak güvenlik gerekçesiyle yeni tahliye uçuşlarının planlanmadığını duyurdu.