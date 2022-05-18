Almanya Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını onayladı

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, kabinenin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu onayladığını açıkladı.

Almanya Adalet Bakanı Buschmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemesinden ötürü mutluyum. Liberal demokrasiler birbirine yaklaşıyor ve NATO güçleniyor. Kabinede bugün üyelik başvurularını onaylamaya karar verdik" dedi. Buschmann, Almanya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya "hızlı bir kabul sürecine bağlı" olduğunu ifade etti.

Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanları da yaptıkları ortak açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini desteklediklerini belirmişlerdi.