Almanya federal ordusunu yeniden yapılandırıyor

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerle birlikte Almanya'da, ordunun yeniden yapılanması ve daha fazla silahlanması gerektiği konuları yeniden tartışılmaya başlandı. Hem de bu kez meşruiyet kazanarak…

24 Şubat sabahı Korgeneral Alfons Mais "Sabah uyandığınızda Avrupa'da savaş olduğunu fark ediyorsunuz. Yönetmeme izin verilen ordu öyle ya da böyle cılız. İttifakı desteklemek için politikacılara sunabileceğimiz seçenekler son derece sınırlı" diyerek, topu siyasetçilere atmış oldu.

Cuma sabahı Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour verdiği bir demeçte, "Politikacıların vicdan azabı duymaları için bir neden varsa, o da Bundeswehr'in durumuna ilişkin raporlardır" dedi. Açıklamayı diğer silahlanma taraftarı olan siyasetçiler ve Spiegel gibi yayınlar takip etti, "Bundeswehr'in onlarca yıl süren silahsızlanmanın ardından çıplak kaldığı" cümleleri yazıldı.

Federal Meclis 27 Şubat'ta Ukrayna'daki savaşla ilgili özel bir oturum düzenledi. Şansölye Scholz, oturumda yaptığı konuşmada Bundeswehr'e (Federal Ordu'ya) silahlanma projeleri için 2022 federal bütçesinden sağlanacak olan 100 bin avroluk özel bir fon ayrılacağını söyledi. Şu an savunmaya ayrılan yıllık bütçe ise yaklaşık 50 milyar avro.

Scholz buna ek olarak Almanya'nın bundan böyle her yıl GSYIH'nin (Gayri safi yurt içi hasılanın) yüzde ikisinden fazlasının savunmaya yatırılacağına dair söz verdi. Gerekçe ise Avrupa´da barışı güvence altına almak, özgürlük ve demokrasiyi ve ülke güvenliğini korumak olarak ifade edildi.

SPD'li Savunma Bakanı Lambrecht ise paranın önemli olduğunu vurgulayarak, bir diğer önemli başlığa dikkat çekti: Kamu İhale Kanununda değişiklik yapmak. Bu değişiklik ile, bürokrasinin azaltılması ve harcamaların doğrudan yapılabilmesi için birliklere daha fazla yetki vermek amaçlanıyor. Lambrecht konuyla ilgili FDP´li Adalet Bakanı Buschmann ile görüştü.

Birlik partileri hükümeti desteklediklerini ifade ederken, CDU Başkanı Merz özel fonun yeni borçlanmalar anlamına geleceğini ifade etti. FDP´li Maliye Bakanı Lindner ise "kredilerin özgürlüğe yapılan bir yatırım olduğunu" söyleyerek Birlik partilerini ve eyaletleri fona onay vermeye çağırdı.

Ukrayna'ya silah gönderme kararı

Dışişleri Bakanı Baerbock ise fonla ile ilgili çok konuşmayarak, Almanya'nın Ukrayna'ya silah yollaması hakkında "Putin'in savaşı dış politika anlaşmalarımızın temellerini yeniden çizmemizi gerekli kılıyor" ve "Bunu insan hayatı tehlikede olduğu için yapıyoruz. Bunu uluslararası düzenimiz tehlikede olduğu için yapıyoruz. Bunu ihtiyatla ve Avrupa'daki barışımızın sorumluluğuyla yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sol Parti ise savunma harcamalarındaki devasa artışı kesinlikle reddettiklerini belirtti. Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Amira Mohamed Ali, "Bu silahlanmayı, bu militarizasyonu destekleyemeyiz ve desteklemeyeceğiz. Tarih bize silahlanma yarışlarının güvenlik yaratmadığını öğretiyor" diyerek, silahsızlanma ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Enerji bağımlığı

Diğer yandan Kuzey Akım 2 tartışmaları devam ederken, Scholz yaptığı konuşmada, Rusya'dan gaz ithalatının payını önemli ölçüde azaltmak amacıyla sıvılaştırılmış gaz için iki terminalin yapımını hızlandıracağını da duyurdu. Terminallerin olası konumu için Brunsbüttel, Stade ve Wilhelmshaven kentlerinin adı geçti. AB içinde 37 adet, Katar veya ABD´den gelen sıvılaştırılmış doğalgaz terminali işler haldeyken, 27 adet terminal de planlama/ yapım aşamasında bulunuyor. Almanya'da ise uzun zamandır gündemde olmakla birlikte "yetersiz yatırım koşulları" nedeniyle yapılamamıştı.