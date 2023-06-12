Almanya eski Kızılay Başkanı'na da vize vermedi: 10’uncu maddeden ret

Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki vize krizi sürerken, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ismini paylaşmadığı eski Kızılay Genel Başkanı'na da Almanya tarafından vize verilmediğini yazdı. Çekirge, retlerde gerekçe olarak çoğunlukla gösterilen "10. maddeye" dikkat çekti.

Çekirge, bugünkü yazısında olayı şöyle anlattı:

"Kızılay'ın eski Genel Başkanı L.A. eşiyle bir gezi için Alman Konsolosluğu’na başvuruyor. Daha önce defalarca gittiği ülkenin vize vereceğinden emin. Biletler alınıyor. Otel rezervasyonları ayarlanıyor. Ama cevap geliyor: 'Ret....' '10’uncu madde gerekçesiyle başvurunuz reddedilmiştir...'

Peki nedir bu 10’uncu madde? Şu: 'Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir....'

Oysa L.A. görevde olduğu süre içinde Alman Kızılhaç’ıyla defalarca toplantılar yapmıştır. İnandırıcı olmaması ne anlama geliyor, çözemedim... Bunun gibi sayısız örnek var.

...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çoklu gündeminin üst sıralarında AB ile ilişkiler ve vize meselesi olduğunu sanıyorum.

Çünkü Çavuşoğlu döneminde bu konunun yakından takip edildiğini öğrenmiştim.

Hatta bu konuda bir hazırlık da yapılıyor.

Önümüzdeki dönemde birtakım yeni ve olumlu gelişmeler bekleniyor."