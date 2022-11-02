Almanya elektrik faturalarında tavan fiyat uygulamasına geçiyor

Almanya konutlarda ve sanayide elektrik tüketiminde tavan fiyat uygulamasına gitmeye hazırlanıyor.

Reuters'ın Alman Federal hükümetinden bir taslak belgeye dayandırdığı haberine göre, endüstriyel tüketiciler için elektrik fiyatları geçen yılki tüketimin yüzde 70'i için kilovat saat başına 13 sent ile sınırlanırken, haneler kullanımın yüzde 80'i için kilovat saat başına 40 sent tavan fiyata sahip olacak.

Düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Doğalgazda da tavan fiyat

Söz konusu taslağın basına sızması, ülkede gaz fiyatları için benzer bir düzenleme taslağını takiben geldi. Reuters'a göre, Almanya'nın gaz kurumu, 2023'ün Mart ayından 2024'ün Nisan ayının sonuna kadar hanelerin standart tüketiminin yüzde 80'i için maliyetleri kilovat saat başına 12 sentle sınırlamak için nihai bir teklif sundu.

Sanayi tüketicileri içinse, gazda fiyatlarına da tavan getirilecek ve kilovat saat başına 7 sent olarak kalacak. Değişiklikler Şubat ayında yürürlüğe girecek. Berlin'in bu hafta içinde taslak düzenlemeyle ilgili başka kararlar alacağı bildiriliyor.

Geçen ay Şansölye Olaf Scholz enerji kriziyle başa çıkmak için 200 milyar avroluk yardım paketi duyurmuştu. Scholz, benzer bir adımın tüm AB çapında atılması gerektiğini savunmuştu, ancak bloktan bu konuda olumsuz yanıt gelmişti.