Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin barış isteseydi askerlerini eve getirirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmesini 'sözde' bir ateşkes olarak nitelendirdi.

Alman Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı vermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'Putin barış isteseydi askerlerini eve getirirdi'

Baerbock, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Putin barış isteseydi askerlerini eve getirirdi ve savaş biterdi. Ancak görünüşe göre kısa bir aradan sonra savaşa devam etmek istiyor. Sözde bir ateşkes, Rus işgali altında her gün korku içinde yaşayan insanlara ne özgürlük ne de güvenlik getirir. İşte bu nedenle yeniden barış içinde ve kendi kaderlerini tayin ederek yaşayabilmeleri için Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğiz."