Almanya da vatandaşlarını Afganistan'ı terk etmeye çağırdı

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken ABD'nin ardından Almanya da ülkedeki vatandaşlarına mümkün olduğu kadar kısa sürede ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Taliban'ın son olarak Afganistan'ın üçüncü büyük kenti Herat'ın kontrolünü de ele geçirdiği iddia edilirken, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bir uyarı notu yayımlandı.

Uyarı notunda Afganistan'daki Almanya vatandaşlarına "mümkün olduğu kadar kısa süre içinde ülkeyi tarifeli uçaklarla terk etme fırsatını kullanmaları çağrısı" yapıldı.

Almanya geçtiğimiz günlerde ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Afganistan'a sınır dışı sürecini askıya aldığını açıklamıştı. Benzer bir karar bugün Fransa ve Danimarka'dan geldi.

Danimarka Afganistan'a sınır dışı uygulamasını Ekim ayına kadar durdurduğunu açıkladı. Fransa da, Afgan mültecileri ülkelerine geri gönderme planını askıya aldığını açıkladı.

Ayrıca bugün Danimarka parlamentosunda onaylanan karara göre ülkenin Kabil'deki büyükelçiliğinde çalışan 45 Afgan vatandaşı tahliye edilecek ve bu kişilere Avrupa ülkelerinde 2 yıl süreyle ikamet izni verilmesi sağlanacak.