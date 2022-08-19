Almanya Başbakanı Scholz'a protesto: 'Halk düşmanları, yalancılar'...

Almanya'nın sosyal demokrat başbakanı Olaf Scholz Neuruppin'de düzenlediği mitingde hükümetinin yeni ekonomik iyileştirme paketini açıklarken yuhalandı, kalabalıktan 'halk düşmanları' sesi yükseldi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Brandenburg eyaletindeki Neuruppin kent merkezinde Çarşamba akşamı düzenlediği mitingde yeni ekonomik önlem paketini açıkladığı sırada protesto edildi.

Kalabalıktan gelen ıslık, yuhalama ve slogan seslerinin bastırdığı konuşmasını sürdürmeye çalışan Scholz, enflasyon ve artan enerji faturalar karşısında yurttaşları rahatlatmak için birkaç gün içinde yeni bir paket açıklanacağını duyurdu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'u protesto edenlerden "halk düşmanları", "yalancılar", "defolun" sesleri yükseldi.

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