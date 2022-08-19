Almanya Başbakanı Scholz'a protesto: 'Halk düşmanları, yalancılar'...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Brandenburg eyaletindeki Neuruppin kent merkezinde Çarşamba akşamı düzenlediği mitingde yeni ekonomik önlem paketini açıkladığı sırada protesto edildi.

Kalabalıktan gelen ıslık, yuhalama ve slogan seslerinin bastırdığı konuşmasını sürdürmeye çalışan Scholz, enflasyon ve artan enerji faturalar karşısında yurttaşları rahatlatmak için birkaç gün içinde yeni bir paket açıklanacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Scholz düzenlediği mitingde protesto edildi: 'Halk düşmanları, yalancılar'... https://t.co/XFO3l8seXI pic.twitter.com/sLadU4tWTK — soL Haber (@solhaberportali) August 19, 2022

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'u protesto edenlerden "halk düşmanları", "yalancılar", "defolun" sesleri yükseldi.