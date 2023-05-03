Almanya Başbakanı Scholz Etiyopya ve Kenya'yı ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Etiyopya ve Kenya'ya üç günlük ziyaret için yarın yola çıkıyor.

Hükümet sözcüsünün açıklamasına göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ana gündem açlık ve iklim değişikliği, ekonomik işbirliği, Sudan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sonlandırma yolları olacak.

Bu, Scholz'un başbakan olarak Afrika'ya ikinci resmi ziyareti olacak.

Scholz'un, Etiyopya ziyaretinde yalnızca hükümet temsilcileriyle değil, 55 ülkenin üye olduğu Afrika Birliği yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Etiyopya'nın ardından Kenya'ya gidecek olan Scholz, burada bölgedeki yenilenebilir enerji konusunda işbirliğine ilişkin görüşmeler yapacak.

Scholz'a ziyaretinde Alman şirketlerinden temsilcilerin de eşlik edeceği kaydedildi.

Scholz, geçtiğimiz yıl Afrika'ya yaptığı ilk ziyaretinde Nijer'deki Alman askerlerini ziyaret etmiş, sonrasında Senegal'e gitmişti.