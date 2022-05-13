Almanya Başbakanı, Putin'le görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

75 dakika süren görüşmeye ilişkin açıklamayı yapan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, iki liderin görüşmede Ukrayna konusunu ele aldığını kaydetti. Açıklamada Başbakan Scholz’un 11 Mayıs'ta Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Putin’e Ukrayna'da devam eden savaşı ve savaşı sona erdirme çabalarını dile getirdiği aktarıldı. Ayrıca Scholz'un ateşkes çağrısında bulunduğu belirtildi. (İHA)