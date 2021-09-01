Almanya Başbakanı Merkel: Alman olmak için adınızın Klaus ya da Erika olması gerekmez

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'ya yerleşen göçmenlerin, "isimleri yabancı olsa dahi" Alman olabileceğini söyledi.

Almanya'nın Türkiye'yle imzaladığı göçmen anlaşmasının 60. yıldönümü vesilesiyle yapılan törende konuşan Merkel, "Entegrasyon, biri Klaus ya da Erika değil diye yedi jenerasyonluk hiç sonu gelmeyen bir gayret olamaz" dedi.

Merkel, "Asıl soru, açık bir Alman ismi olmayan birinin entegre olmasının ne kadar süreceğidir. Ben, herkesin bu konuda bir şansı olduğunu düşünüyorum, özellikle Alman vatandaşlığı alarak bu ülkenin bir parçası olarak görüldüğü zaman. Burada ismin bir rolü olmamalı" diye devam etti.