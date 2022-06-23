Almanya alarmda: Rusya 'ekonomik saldırı' düzenliyor

Almanya'da bugün Rusya'dan gelen doğalgaz arzının düşmesi nedeniyle "alarm seviyesini" artırdı. Rusya'dan gaz arzının düşmesi, Almanya'nın resesyona girebileceği uyarılarına neden olmuştu.

Reuters'in haberine göre, S&P Global'in bugün yayınladığı verilere göre Almanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde ciddi biçimde ivme kaybetti. Gaz arzı sıkıntısının, Almanya ekonomisini daha kötü etkilemesi bekleniyor.

'Yaz aylarında gaz tüketimini azaltmak zorundayız'

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bugün yaptığı açıklamada, "Kendimizi kandırmamalıyız: Gaz arzındaki kesinti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bize yaptığı ekonomik bir saldırıdır" dedi. Habeck, Almanya vatandaşlarının ve endüstrinin gaz tüketimini azaltmak zorunda kalabileceğini de söyledi.

Robert Habeck, gaz sorununun göz ardı edilemez bir problem olduğunu belirterek, "Şu andan itibaren, gaz Almanya'da kıt bir emtia. Bu nedenle yaz aylarında gaz tüketimini azaltmak zorundayız" dedi.

Almanya 2. alarm seviyesine geçti

Almanya'da doğalgaz arzı düşmesi nedeniyle alarm seviyesi "Faz 2"ye geçti. Faz 2 planı kapsamında Berlin, gaz depolama tesislerini doldurmak için 15 milyar avroluk bir kredi limiti sağlayacak ve endüstriyel kullanıcıların gaz tasarrufu yapmalarını zorunlu hale getirecek.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Almanya'nın en yüksek alarm seviyesinde olmadığını, ancak arz sıkıntısı nedeniyle fiyatların yükselmeye devam etmesi ve enerji şirketlerinin kayıplarını derinleştirmesi durumunda bir üst seviyeye geçilebileceğini sözlerine ekledi.