Almanya: AB ülkeleri sadece kendilerini düşünürse piyasa çöker

Almanya Ekonomi Enstitüsü Başkanı Michael Hüter, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin komşularına doğalgaz tedarikini kesmesi halinde gaz piyasası ve tedarik zincirlerinin çökeceği konusunda uyardı.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Hüter, "AB, Rusya'dan gelen arz kesildiğinde bile gazın ülkeler arasındaki akışının devam etmesini sağlamalı" ifadelerini kullandı. Hüter, "Ülkelerin teker teker komşu ülkelere tedariki durdurduğu bir durum yaşanmamalı. Bu, Avrupa'nın ve tüm komşu ülkelerle gaz alışverişi yapan Almanya'nın çıkarına" diye konuştu.

Koronavirüs pandemisinin hemen ardından bazı ülkelerin sınırlarını kapattığını, bunun AB'ye mal taşımacılığını büyük ölçüde etkilediğini anımsatan Hüter, "AB ülkeleri sadece kendilerini düşünür ve komşu ülkelere gaz akışını keserse, Avrupa gaz piyasasındaki çöküşün şirketler ve tüketiciler için yıkıcı sonuçları olur. Öyle bir durumda sanayi üretimini durdurmak neredeyse kaçınılmaz olur" dedi.