Alman sosyal demokratları Stalin’den rahatsız: Sovyet Anıtı’na müdahale istediler

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İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’yı Nazizmden kurtaranın Sovyetler olduğu gerçeğini çarpıtma çabası bir kez daha sahnede.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) başkent Berlin’de Treptower Parkı’nda yer alan Sovyet Savaş Anıtı’na müdahale edilmesini önerdi.

SPD anıtın iç kısmında Stalin’in sözlerinden alıntıların bulunduğu bölümlerin üzerine plakalar ya da QR kodları yerleştirilerek Sovyetler’i ve Stalin’i "saldırganlıkla" suçlayan yorumların eklenmesini talep etti.

Yeşiller'in de desteklediği öneriye, Başbakan Friedrich Merz’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) de temkinli bir destek açıkladı.

Die Linke’den kopan Sahra Wagenknecht ittifakı ise öneriye “tamamen delilik”, "Hitler faşizminden kurtulmanın tarihini yeniden yazmaya çalışmak” diyerek tepki gösterdi. Aşırı sağcı AfD dahi öneriyi yeni sorunlar ve "kutuplaşmalar" yaratacağı gerekçesiyle karşısına aldı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı SPD ile Yeşiller'i "tarihi revizyonizm"le suçladı ve iki partinin milyonlarca Sovyet askerine saygısızlığını ve Nazizmi yenmede Kızılordu’nun belirleyici rolünü küçük gösterme çabasını mahkum etti.

Treptower Parkı'ndaki ana anıt.

SPD’nin önerisinin uygulanabilmesi düşük olasılık gibi görünüyor.

Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin Batı Almanya tarafından yutulduğu süreçte 1990 yılında imzalanan “İki Artı Dört Antlaşması” yeni Almanya hükümetini, ülkedeki tüm savaş anıtlarını korumak, tamir etmek ve restorasyon çalışmaları yürütmekten sorumlu tutuyor.

Ayrıca Almanya ile Rusya arasında 1992’de imzalanan savaş mezarlıklarına dair anlaşmaya göre Almanya hükümetinin anıtlarda herhangi bir değişiklik yapmadan önce Rusya'ya danışması gerekiyor.

Ana anıttaki sözler SPD'yi rahatsız ediyor

Büyük Anayurt Savaşı sırasında Stalin'in askeri emirleri, telsiz konuşmaları ve resmi hitaplarından alıntılar Berlin'deki parkta büyük lahitler üzerinde ve parktaki ana anıtın iç kısmında Rusça ve Almanca olarak yer alıyor.

Anıtın iç kısmındaki zafer nişanının çevresinde Stalin'in Ekim Devrimi'nin 27. yıldönümünde yaptığı konuşmadan bir bölüm yine Rusça ve Almanca olarak yer alıyor: