Soykırım destekçiliği hezimet getirdi: Almanya ilk kez BM Güvenlik Konseyi’nde yok

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesi dışında 10 da geçici üyesi var. Bu üyeler iki yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor. 10 üyeden 2’si için kontenjan “Batı Avrupa ve diğerleri” grubuna ayrılıyor.

İşte bu iki koltuk için önceki gün BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Almanya, Avusturya ve Portekiz yarıştı. Ve oylama sonucunda Almanya modern tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi’ne girecek oyu alamadı, uluslararası arenada büyük bir prestij kaybı yaşadı.

Başkanlığını Almanya’nın eski dışişleri bakanı Annalena Baerbock’un yaptığı BM Genel Kurulu’ndaki oylamada Almanya’nın aldığı oy sayısı 104’te kaldı. Portekiz 134, Avusturya 131 oyla konseyin yeni geçici üyeleri oldu.

Almanya 1977’den beri katıldığı seçimlerde ilk kez yeterli desteği alamayarak BMGK dışında kaldı.

Wadephul İsrail destekçiliğinin kaybettirdiğini kısmen kabul etti

Almanya'da sosyal demokratlardan AfD’ye muhalefet partileri oylama sonucunu “utanç verici” diye niteledi. Ülke içinden gelen tepkilerde sıklıkla Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in göreve gelir gelmez yaptığı "Almanya'nın Avrupa ve uluslararası sahneye geri döneceğinin sözünü veriyorum" şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise bu hezimeti hükümetinin Ukrayna’ya verdiği desteğe bağladı. Daimi üye Rusya’nın Almanya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttüğünü savundu.

Wadephul ayrıca Berlin’in İsrail’e verdiği desteğin de ülkeye kritik oylara mal olmuş olabileceğini kabul etmekle yetindi.

“Belirli konularda her zaman net bir duruş sergiledik ve bunlar tüm üye devletlerin paylaşmadığı pozisyonlar” diyen Alman bakan, "Almanya'nın Ortadoğu çatışmasında İsrail için her zaman özel bir sorumluluk üstlenmek zorunda olması da oylara mal olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

Dışarıda soykırıma destek, içeride soykırım karşıtlarına baskı kaybettirdi

Alman hükümeti, Ukrayna’ya desteğinin bu sonuca yol açtığını savunsa da Portekiz ve Avusturya’nın da Ukrayna’ya destek vermesi Berlin’in hezimetine yol açan gerçek nedenin onun İsrail’in Filistin’deki soykırıma açıktan verdiği destek olduğuna işaret ediyor.

Almanya Başbakanı Merz geçen Aralık'ta İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu'ya destek vermişti. Merz ülkesinin yakın gelecekte Filistin'i tanımayacağını söylemişti.

El Cezire’ye konuşan bir dizi analist de Portekiz ve Avusturya’nın da Ukrayna’yı desteklediğini belirtti ve Berlin’in uluslararası alanda yaşadığı bu itibar kaybının nedeninin İsrail’in soykırım politikasına verdiği açık destek olduğunu dile getirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) New York Ofisi eski direktörü Craig Mokhiber “Genel Kurul Almanya'ya bu benzeri görülmemiş kaybı yaşatırken Almanya'nın Filistin'deki soykırıma ve İran'a yönelik saldırganlığa verdiği utanç verici destek ile Almanya içindeki insan hakları savunucularına yönelik baskıları ortadaydı” dedi.

NATO üyesi olmayan Avusturya BMGK'de

Öte yandan Almanya’nın yerine NATO üyesi olmayan bir ülke olan Avusturya’nın BMGK’ye seçilmesi de dikkat çekici bir gelişme oldu.

Her ne kadar Avusturya da geleneksel olarak İsrail destekçisi olsa da onun anayasal olarak askeri tarafsızlığının bazı Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin oylarında etkili olmuş olabileceği konuşuluyor. Ayrıca Avusturya’nın askeri açıdan daha küçük varlığı ve İsrail’in politikalarını savunmakta Almanya kadar öne çıkmaması da ülkelerin tercihlerinde etkili olmuş olabilir.