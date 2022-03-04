Alman Şansölye Scholz: Ukrayna'yı NATO'ya almamak doğru bir karardı

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz dün ZDF TV kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya kabul edilmemesinin doğru karar olduğunu söyledi.

Scholz, "Bu konu hakkında NATO içinde yapılan çok uzun müzakerelerden sonra bu doğru karardı" dedi. Almanya Şansölyesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ne önce ne de bugün ittifakın gündeminde olmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasını ulusal güvenliği için "kırmızı çizgi" olarak nitelendiriyordu. Rusya NATO ve ABD'ye Aralık ayında ittifakın yayılmasına karşı bir güvenceye dair teklif sundu, ancak bu teklif reddedildi.