ABD'den Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardım

ABD'de Joe Biden hükümeti, ABD Kongresi'nden Ukrayna'ya silah ve insani yardım için acil 10 milyar dolar talep etti. ABD yetkilileri, Kongre'den istenecek tutarın 6 milyar dolar seviyesinde olacağını söylemişti. Kongreden istenen tutar, beklenenin 4 milyar dolar üzerinde.

The New York Times'ın haberine göre, 10 milyarlık dolarlık yardım paketi, Pentagon'un gerçekleştireceği 4,8 milyar dolarlık askeri teçhizat ve silah yardımını da kapsayacak. Pentagon'a verilecek Ukrayna bütçesi, NATO'nun yapacağı yardım operasyonlarını da kapsayacak. Haberde, ABD yetkililerinin Ukrayna'ya 10 milyarlık yardım fonunu 11 Mart'a kadar Kongre'den geçirmeyi planladıkları ifade edildi.

The Washington Post'un haberine göre, Biden yönetimi gelecekteki koronavirüs yardımlarını ve önlemlerini de kapsayan 32,5 milyar dolarlık bir bütçe için de Kongre'ye başvurdu.