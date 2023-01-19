Alman polisi Greta Thunberg'in gözaltına alınmasının kurgu olduğu iddiasını yalanladı

Sosyal medyada yer alan ve milyonlarca kişinin izlediği bir videoda, Greta Thunberg'in gülümsemesi ve videoda polislerin onunla birlikte beklediğinin görülmesinin üzerine, sosyal medyada ve bazı basın organlarında bunun bir "kurgu video" olabileceği iddiası yer almıştı.

Yerel polis sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Thunberg'in gözaltına alınmasının sahte olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise polislerin Thunberg'i lojistik nedenlerle beklediği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin bir araca götürülmeden birkaç dakika bekletildiği ve bunun rutin bir uygulama olduğu ileri sürüldü.

Greta'nın poz verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı

Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı eylem yapan çevrecilere destek veren İsveçli "iklim aktivisti" Greta Thunberg, dün polis müdahalesi sonucu gözaltına alınmıştı. Görüntülerde, polisin Thunberg'le şakalaştığı ve polisle birlikte poz verdiği görüldü. Görüntüler, Thunberg'in gözaltına alınmasının bir kurgu olduğuna dair tartışmalara yol açmıştı.