Greta'nın gözaltı görüntülerinin perde arkası: Her şey kurgu çıktı

İsveçli 'iklim aktivisti' Greta Thunberg'in gözaltına alınmasına ilişkin görüntüleri, olayın bir kurgu olduğuna dair bir kanı oluşturuyor.

Haber Merkezi

Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı eylem yapan çevrecilere destek veren İsveçli "iklim aktivisti" Greta Thunberg, dün polis müdahalesi sonucu gözaltına alınmıştı. Thunberg, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Thunberg'in gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Görüntülerde, polisin Thunberg'le şakalaştığı ve polisle birlikte poz verdiği görüldü. Görüntüler, Thunberg'in gözaltına alınmasının bir kurgu olduğuna dair tartışmalara yol açtı.

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